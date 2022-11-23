Законопроект о льготном НДФЛ при продаже жилья принят в I чтении

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который освобождает семьи с двумя детьми и более от НДФЛ при продаже земли и хозяйственных построек на ней в случае, если средства затем пойдут на улучшение жилищных условий.

Документ (N196446-8) был внесен в парламент депутатами в сентябре.

Согласно действующему законодательству, от НДФЛ при продаже квартиры, дома могут быть освобождены семьи, где есть два и более ребенка, в том случае, если они в этом же календарном году направили средства на покупку иного, более дорогого жилья (стоимостью до 50 млн рублей по кадастру). Данная норма была введена с 2021 г. При этом при разработке закона не было учтено, что в случае продажи дома одновременно продается земельный участок, на котором расположен он и хозяйственные постройки. В итоге сейчас средства от продажи дома данной категорией граждан освобождаются от НДФЛ, а от продажи земельного участка и построек - нет.

"Зачастую бывает так, что стоимость самого земельного участка оказывается выше, чем жилого дома. Следовательно, налог на доход от продажи земельного участка имеет внушительный размер, и средства от продажи дома идут на его погашение. Таким образом, существующая система налогообложения не позволяет в полной мере вложить всю полученную сумму для улучшения своих жилищных условий, и прежде всего детей, поскольку в этом случае приходится платить налог с дохода от продажи земли", - говорится в пояснительной записке к документу.

В случае принятия норма закона будет распространяться на доходы, полученные начиная с 2022 года.