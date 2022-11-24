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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

В Энергодаре начались веерные отключения электроэнергии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Веерные отключения электроэнергии введены в Энергодаре, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Наблюдаются перебои с электроснабжением в городе Энергодар, проходят веерные отключения электроэнергии", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

По его словам, специалисты работают над восстановлением стабильной подачи электричества жителям города и его окраин, система отопления переведена на дизельные генераторы.

"Службы работают над скорейшим восстановлением отопления, по прогнозам специалистов, работы будут завершены завтра", - уточнил врио губернатора.

Он также заявил, что накануне ВСУ нанесли 16 ударов из ствольной артиллерии по береговой линии населенного пункта Каменка-Днепровская, который находится в 20 км от Энергодара.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы города и ближайших населенных пунктов ведутся практически ежедневно с середины лета. 19 ноября ВСУ возобновили удары по Запорожской АЭС, а накануне Украина прекратила подачу электроэнергии на станцию.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. В последнее время работали два из них, но только на подачу тепла для Энергодара. После прекращения энергоснабжения их начали переводить в "холодный" режим.

Энергодар Запорожская область Евгений Балицкий
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