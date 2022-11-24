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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

Телеведущий Андрей Караулов объявлен в розыск

Телеведущий Андрей Караулов объявлен в розыск
Телеведущий Андрей Караулов
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Журналист и телеведущий Андрей Караулов стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск. Соответствующая карточка с данными Караулова опубликована в базе розыска МВД России.

Ранее 3 ноября журналист сообщил, что в его доме проводится обыск по уголовному делу, возбужденному по статье "клевета" (ст. 128.1 УК РФ). Однако после обыска Караулов уточнил, что является свидетелем в уголовном деле.

На момент обыска, по словам журналиста, он находился в Дубае, куда приехал на лечение.

Караулов - советский и российский журналист, телеведущий, блогер. Автор и ведущий популярных публицистических программ "Момент истины" (1992-2016) и "Русский век" (1998-2006). Лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" (1995).

Андрей Караулов
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