Телеведущий Андрей Караулов объявлен в розыск

Телеведущий Андрей Караулов Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Журналист и телеведущий Андрей Караулов стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск. Соответствующая карточка с данными Караулова опубликована в базе розыска МВД России.

Ранее 3 ноября журналист сообщил, что в его доме проводится обыск по уголовному делу, возбужденному по статье "клевета" (ст. 128.1 УК РФ). Однако после обыска Караулов уточнил, что является свидетелем в уголовном деле.

На момент обыска, по словам журналиста, он находился в Дубае, куда приехал на лечение.

Караулов - советский и российский журналист, телеведущий, блогер. Автор и ведущий популярных публицистических программ "Момент истины" (1992-2016) и "Русский век" (1998-2006). Лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" (1995).