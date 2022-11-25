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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

В РФ будут развивать производство ряда лекарств в аптеках

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В России планируется развить направление по производству в аптеках ряда лекарственных препаратов, в том числе для лечения редких заболеваний, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В этом году Государственная дума приняла изменения в законодательство по производственным аптекам. В рамках них мы планируем развить направление по производству в аптеках орфанных препаратов и ряда других, которые требуются хоть и небольшому, но крайне тяжелому кругу пациентов", - сказал Мурашко в пятницу в ходе XIII Всероссийского конгресса пациентов "Вектор развития: пациент-ориентированное здравоохранение".

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который призван возродить практику изготовления лекарств из субстанций в производственных аптеках. Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".

Михаил Мурашко Минздрав РФ
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