Песков не подтвердил информацию о состоявшейся в четверг встрече Путина с Кудриным

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о состоявшейся накануне встрече Владимира Путина и председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.

"Я ничего не могу подтвердить, мне нечего добавить к тому, что я говорил", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Сообщения о готовящейся на четверг встрече Путина и Кудрина начали появляться в СМИ еще в среду. В тот же день, отвечая на вопрос "Интерфакса", пресс-секретарь президента заявил, что ему неизвестно о подготовке такой встречи. Аналогичным образом Песков отвечал на этот вопрос и в четверг в середине дня. Между тем, в пятницу утром в телеграм-каналах появилась информация, что эта встреча все же состоялась.