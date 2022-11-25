Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Песков не подтвердил информацию о состоявшейся в четверг встрече Путина с Кудриным

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о состоявшейся накануне встрече Владимира Путина и председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.

"Я ничего не могу подтвердить, мне нечего добавить к тому, что я говорил", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Сообщения о готовящейся на четверг встрече Путина и Кудрина начали появляться в СМИ еще в среду. В тот же день, отвечая на вопрос "Интерфакса", пресс-секретарь президента заявил, что ему неизвестно о подготовке такой встречи. Аналогичным образом Песков отвечал на этот вопрос и в четверг в середине дня. Между тем, в пятницу утром в телеграм-каналах появилась информация, что эта встреча все же состоялась.

Дмитрий Песков Алексей Кудрин Владимир Путин Счетная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минюст России внес Meta в реестр экстремистских организаций

Глава Минцифры не считает глобальным отъезд IT-специалистов из России

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минтруд сообщил, что один день участия в СВО засчитывается как два рабочих дня

"АЛРОСА" построит новый рудник на месте затопленного "Мира"

Пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексируют на 4,8%

Пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексируют на 4,8%

Суд признал законным включение Макаревича в реестр физлиц-иноагентов

Суд признал законным включение Макаревича в реестр физлиц-иноагентов

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 3 декабря

Что случилось этой ночью: пятница, 25 ноября

Житель Новосибирска получил 14 лет строгого режима за финансирование терроризма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });