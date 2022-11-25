Путин в понедельник встретится с президентом Казахстана в Москве

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кремле встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что это будет первый зарубежный визит Токаева после переизбрания на пост главы государства.

Песков сообщил, что Путин и Токаев по видеосвязи обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.

Кроме того, по его словам, два президента проведут переговоры, пообщаются за рабочим завтраком и подпишут совместные документы.

"Это будет полноформатный, очень важный для двусторонних российско-казахстанских отношений визит", - подчеркнул Песков.

Кроме того, Песков призвал не обращать внимание на мнение некоторых экспертов о российско-казахстанских отношениях, подчеркнув, что они по-прежнему носят дружеский и союзнический характер.

"Мнения экспертов на эту тему абсолютно неважны. На них не надо обращать внимание", - сказал он журналистам, в ответ на просьбу охарактеризовать нынешние отношения между Москвой и Астаной в свете разных точек зрения по этому вопросу, существующих в экспертном сообществе.

По его словам, "обращать внимание надо на дружеский, партнерский, союзнический характер отношений между нашими двумя странами".

Песков пояснил, что отношения двух стран носят взаимовыгодный характер, они основаны на принципах взаимного уважения, готовности учитывать озабоченности друг друга и прийти на выручку.

Он также сообщил, что во вторник президент РФ планирует принять участие в работе десятого Всероссийского съезда судей, который приурочен к столетию Верховного суда России.

"Как ожидается, президент выступит на этом мероприятии в Государственном Кремлевском дворце", - сказал он.