Возобновлены авиарейсы из Екатеринбурга в Таиланд

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Прямые рейсы в Таиланд вновь выполняются из международного аэропорта "Кольцово", сообщила в воскресенье пресс-служба екатеринбургской воздушной гавани.

"Сегодня утром свой первый рейс в аэропорт Утапао (Паттайя) выполнила авиакомпания Azur Air. Самолет Boeing 767 авиаперевозчика вылетел из Екатеринбурга в 05:22 по местному времени", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы аэропорта, с 1 декабря запланированы также рейсы на Пхукет.

Как отметили в авиагавани, "полеты между "Кольцово" и самыми популярными курортами Таиланда - Паттайей и Пхукетом - запланированы раз в 10/11 дней в каждом направлении".

Самолеты регулярно летали из Екатеринбурга в Таиланд до весны 2020 года, а затем были прерваны из-за пандемии COVID-19.