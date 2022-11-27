В Абакане 270 домов остались без тепла из-за аварии на трубопроводе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Аварийные службы устраняют прорыв на трубопроводе в Абакане, из-за которого приостановлено теплоснабжение 270 многоквартирных домов и более десяти социально значимых объектов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии в воскресенье.

"Подача теплоснабжения ограничена на данный момент в 270 многоквартирных домах, в которых проживают примерно 70 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Также ограничено теплоснабжение 14 социально значимых объектов - четырех школ, детских садов, национальной гимназии и перинатального центра. При этом в пресс-службе ведомства отметили, что все эти объекты находятся на внутреннем резерве, теплоносители в них не слиты, поэтому в зданиях тепло.

Авария произошла в воскресенье около 14:00 по местному времени (10:00 по Москве). Как отметили в МЧС, сейчас на месте порыва трубопровода ведутся сварочные работы, к 22:00 планируется запуск системы.

Сейчас в Абакане минус 21 градус.