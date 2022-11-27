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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Что произошло за день: воскресенье, 27 ноября

Отмена визита Лаврова в Минск, авария на трубопроводе в Абакане и победа "Зенит" по пенальти над "Спартаком" в кубковом матче с шестью удалениями.

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД РФ сообщил об отмене рабочего визита Сергея Лаврова в Минск и о переносе совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии, планировавшихся на 27-28 ноября. Решение принято в связи со смертью министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

- Госдума в декабре примет закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев в РФ, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

- В Абакане произошла авария на трубопроводе, в результате без тепла остались 270 домов.

- В городах Китая прошли акции против ограничительных мер от COVID-19. Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. На фоне очередного роста заболеваемости власти ужесточили меры.

- Реставрация дома архитектора Мельникова в Москве начнется в 2023 году. Будут устранены трещины и заново покрашены фасады, кровлю приведут в порядок, полы перестелют, лестницы и витражи будут отреставрированы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сборная Марокко победила Бельгию на ЧМ по футболу в Катаре со счетом 2:0. На 73-й минуте встречи в Дохе гол провел Абдельхамид Сабири, на 90+3 минуте отличился Закария Абухляль. Сборная Японии проиграла Коста-Рике со счетом 0:1 после победы над Германией; на 81-й минуте встречи гол провел Кейшер Фуллер.

- "Зенит" по пенальти обыграл "Спартак" в кубковом матче с шестью удалениями. В составе "Спартака" красную карточку получили Александр Соболев, Александр Селихов, Шамар Николсон. В составе "Зенита" - Малком, Вильмар Барриос, Родригао.

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