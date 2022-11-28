Почти 14 тыс. жителей Новосибирска остались в мороз без отопления и горячей воды

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Авария на теплосетях произошла в Дзержинском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в понедельник.

"Теплоснабжения на время лишились 93 многоквартирных дома, в которых проживает 13 947 человек, пять детских садов, четыре медучреждения, в том числе один с круглосуточным пребыванием пациентов - он обеспечен обогревателями", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, повреждение возникло на трубопроводе по улице Королева, всего в контуре отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения - 162 объекта. Энергетики приступили к восстановительным работам.

По данным мэрии города, на которые ссылается пресс-служба, аварийные работы планируют завершить 29 ноября в 10:30 (06:30 мск).

В настоящее время в Новосибирске температура воздуха опустилась до минус 26 градусов.