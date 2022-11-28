Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Почти 14 тыс. жителей Новосибирска остались в мороз без отопления и горячей воды

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Авария на теплосетях произошла в Дзержинском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в понедельник.

"Теплоснабжения на время лишились 93 многоквартирных дома, в которых проживает 13 947 человек, пять детских садов, четыре медучреждения, в том числе один с круглосуточным пребыванием пациентов - он обеспечен обогревателями", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, повреждение возникло на трубопроводе по улице Королева, всего в контуре отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения - 162 объекта. Энергетики приступили к восстановительным работам.

По данным мэрии города, на которые ссылается пресс-служба, аварийные работы планируют завершить 29 ноября в 10:30 (06:30 мск).

В настоящее время в Новосибирске температура воздуха опустилась до минус 26 градусов.

Новосибирск МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпросвещения задумалось об отмене ЕГЭ для старшеклассников из новых регионов РФ

Минпросвещения задумалось об отмене ЕГЭ для старшеклассников из новых регионов РФ

Стоимость строительства ВСМ Москва-Петербург уточнят в 2023 году

Стоимость строительства ВСМ Москва-Петербург уточнят в 2023 году

ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

Песков опроверг сообщения об уходе РФ с ЗАЭС

"АвтоВАЗ" предоставит ФК "Зенит" автомобили LADA Vesta

"АвтоВАЗ" предоставит ФК "Зенит" автомобили LADA Vesta

Aurus начал серийное производство внедорожника Komendant в Татарстане

Нападения в школах и вузах

Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого в убийстве студентов в Перми

Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого в убийстве студентов в Перми

Власти Энергодара назвали фейками сообщения о планах РФ покинуть ЗАЭС

Власти Энергодара назвали фейками сообщения о планах РФ покинуть ЗАЭС

Под Тверью разбился частный вертолет, погибли два человека

Что произошло за день: воскресенье, 27 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });