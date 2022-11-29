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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

В России за сутки COVID-19 заболели 4,9 тыс. человек

Число госпитализаций выросло на 214% по сравнению с прошлыми сутками

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавируса в России составил более 4,9 тысячи случаев, скончались 53 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 4 928 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 500 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 213,8%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 72 субъектах РФ, снижение - в трех регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 478 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 048 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

За минувшие сутки скончались 53 человека, накануне сообщалось о 50 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 863 человека, или на 37,6% больше в сравнении с 28 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 584 740 случаев заражения коронавирусом, 391 943 умерших и 20 992 153 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 29 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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