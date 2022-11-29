Для судей определят этические стандарты поведения в соцсетях

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российским судьям необходимо соблюдать правила и ограничения, в том числе и в интернете, установленные для них в связи с их особым статусом, заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

"Судьям требуется соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом, в том числе в цифровом публичном пространстве", - сказал он во вторник на Х Всероссийском съезде судей РФ.

Он отметил, что не против использования судьями соцсетей, а скорее наоборот, выступает за открытый диалог с судейским сообществом.

"Но при всем этом судьи, да и кандидаты в судьи должны понимать свою ответственность и последствия такого присутствия", - сказал глава Совета судей.

Момотов также отметил, что важным направлением деятельности Совета стала работа по вопросам регламентации правил поведения в зданиях судов.