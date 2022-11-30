Минобороны РФ заявило о проведении самолетами России и Китая патрулирования в АТР

Нарушений воздушного пространства других стран не допущено, говорится в сообщении

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российские и китайские стратегические самолеты провели многочасовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, они вернутся в пункты базирования, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около 8 часов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - заявили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - говорится в сообщении.

"Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов на аэродроме на территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны РФ.