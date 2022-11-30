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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Инфраструктуру для новых ракетных комплексов создадут в пяти соединениях РВСН

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) идет строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом Шойгу сказал на заседании коллегии Минобороны России в среду.

Говоря о проекте перечня объектов капитального строительства на следующий год, он сообщил, что по линии Космических войск "продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае".

В Военно-морском флоте переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в посёлке Гаджиево и объекты основного пункта базирования в Каспийске", - сказал министр.

Он отметил, что "с опережением сроков выполняются все поставленные Верховным главнокомандующим задачи по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации".

"При подготовке Перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что "важно сохранить сбалансированный подход к планированию строительства в рамках выделенных бюджетных средств". "Необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и синхронно с поставками в войска современных образцов вооружения и военной техники", - сказал министр обороны России.

Сергей Шойгу Минобороны РФ РВСН
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