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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем РВСН

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) успешно осуществляют ядерное сдерживание, гарантирующее безопасность России и ее союзников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в поздравлении по случаю дня РВСН.

"Созданные талантливыми учеными, инженерами и конструкторами стратегические ракетные комплексы мобильного и стационарного базирования с уникальными боевыми характеристиками позволяют РВСН успешно осуществлять ядерное сдерживание, гарантировать безопасность России и ее союзников", - говорится в поздравлении Шойгу, текст которого распространило Минобороны РФ в субботу.

"Благодаря профессионализму личного состава, его самоотверженности, верности служебному долгу сегодня обеспечена высокая готовность Ракетных войск стратегического назначения к выполнению стоящих перед ними ответственных задач", - отметил глава военного ведомства.

По его словам, на протяжении своей истории РВСН надежно стоят на страже интересов Родины, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

Он пожелал военнослужащим РВСН, ветеранам, ученым, конструкторам и работникам ОПК крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов на благо России.

Также стратегических ракетчиков поздравили российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС). Экипаж МКС в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной в своем видеообращении отметил, что РВСН всегда находятся на страже мира и покоя россиян.

"Большая благодарность российским ученым и коллективам оборонно-промышленного комплекса за профессиональное мастерство и трудолюбие в деле испытания новых образцов ракетного вооружения, в том числе гиперзвукового оружия. Вы выполняете задачи государственной важности и сохраняете мир на нашей планете", - сказал Петелин на видео, распространенном военным ведомством в субботу.

"Уверены, что в столь ответственный период для нашей страны и ее Вооруженных сил вы делаете все возможное для обеспечения стратегической безопасности Отечества", - отметила Кикина.

День РВСН отмечается в субботу, 17 декабря.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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