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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Движение транспорта запущено по 12 новым полосам на российско-грузинской границе

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Движение транспорта по 12 новым полосам запущено в пункте пропуска через российско-грузинскую границу "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщается на сайте Минтранса РФ.

"В пункте пропуска в тестовом режиме запущено движение легкового транспорта по новым полосам на въезд в Россию (...) Запуск движения по 12 новым полосам для легкового транспорта в июле этого года и по 12 полосам в ноябре позволил увеличить пропускную способность погранперехода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к концу года планируется запустить движение еще по двум полосам для негабаритного транспорта. Таким образом, общее количество полос вырастет до 39.

"Будут достигнуты проектные показатели пропускной мощности в 2,5 тыс. транспортных средств в сутки с потенциальной возможностью пропуска до 4 тысяч", - говорится в пресс-релизе.

Международный автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" расположен в Северной Осетии и является единственным сухопутным пунктом пропуска на границе РФ с Грузией.

Россия Грузия Верхний Ларс
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