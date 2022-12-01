Минюст РФ работает над снятием ограничений для получения бесплатной юридической помощи

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ разрабатывает поправки в законодательство, расширяющие права граждан на получение бесплатной юридической помощи, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.

"Гражданин должен иметь возможность обратиться по любым правовым вопросам. Сейчас мы прорабатываем возможность таких законодательных изменений", - сказал Чуйченко в четверг журналистам в Москве, отметив, что речь идет о законе "О бесплатной юридической помощи".

"На сегодняшний день в законе перечислено порядка 16 случаев, когда специалисты могут провести консультацию в рамках оказания бесплатной юридической помощи. Это в основном социально-бытовая проблематика, а также вопросы, связанные с оформлением недвижимости получением выплат", - сказал министр.

По его словам, "перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи не должен быть ограничен".

Чуйченко напомнил, что в настоящее время конструкция закона предполагает соблюдение двух условий, при которых гражданин вправе обратиться за получением бесплатной юридической помощи - это принадлежность гражданина к определенной категории и возникновение у него жизненной ситуации, с которой связывается право на получение помощи.

"Таким образом, сегодня выпускник детского дома не может получить бесплатную консультацию как, например, открыть свое дело, стать индивидуальным предпринимателем. Этот пробел нужно восполнить", - сказал Чуйченко.

Он отметил, что внесение поправок "фактически не будет ограничивать ситуации, при которых гражданин сможет обратиться за получением бесплатной юридической помощи". "Исключения могут быть сделаны лишь для отдельных сфер, например, в части вопросов государственной безопасности", - сказал глава Минюста.

Он напомнил, что бесплатная юридическая помощь оказывается в рамках государственной (адвокаты и/или государственные юридические бюро) и негосударственной системы (юридические клиники и негосударственные центры).

По данным министерства, в 55 субъектах РФ бесплатную юридическую помощь оказывают только адвокаты, в 8 субъектах - только государственные юридические бюро, в 28 субъектах - и адвокаты, и государственные юридические бюро.

Государственные юридические бюро созданы в 36 субъектах РФ. В них трудится порядка 600 человек. При этом именно госюрбюро являются лидерами: в 2021 году ими проведено более 154 тысяч консультаций. В то время как адвокаты, которых в системе более 10 тысяч, оказали юридическую помощь лишь в 110 тысячах случаев.

За 8 месяцев 2022 года бесплатную юридическую помощь получили более 427 тыс. человек, сообщает ведомство.