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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Программу обновления буровых установок продлили с удвоенным размером субсидий

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило программу обновления парка буровых установок, вдвое увеличив размер субсидий, сообщается в соответствующем распоряжении.

Грант предоставляется на компенсацию 20% от стоимости новой установки, 25% – при наличии в ней не менее трех инновационных решений.

Субсидии распространяются на установки, приобретенные после 1 июля 2022 года. При этом максимальный размер господдержки на покупку мобильной буровой установки увеличен с 50 млн до 100 млн рублей, стационарных и кустовых - со 100 млн до 200 млн рублей (при наличии инновационных решений - со 150 млн до 300 млн рублей). Обязательным условием предоставления субсидии является закупка отечественного оборудования (в соответствии с постановлением №719).

Общий объем господдержки составит 800 млн рублей, подчеркивается в сообщении на сайте правительства.

"Благодаря аналогичным мерам поддержки в 2020-2021 годах шесть нефтегазовых компаний получили гранты на сумму около 1,2 млрд рублей. Это позволило им закупить в общей сложности 12 установок. В результате загрузка российских предприятий, производящих буровое оборудование, выросла почти на 20%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый транш утилизационных грантов позволит поддержать отечественных производителей буровых установок в условиях санкций и конкуренции со стороны зарубежных компаний.

Как сообщалось, правительство РФ в ноябре 2021 года утвердило правила субсидирования покупки новых буровых и криогенных воздухоразделительных установок (ВРУ), предусматривающие возмещение до 20% затрат (до 25% при наличии инновационных решений) при обязательной утилизации старой установки. В Минпромторге рассчитывали, что субсидии позволят в течение четырех лет привлечь дополнительные частные инвестиции в производство буровых установок в объеме 16 млрд рублей, в производство ВРУ - 12 млрд рублей.

Минпромторг
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