Российские фермеры могут получить поддержку на развитие торговой инфраструктуры

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Фермеры РФ могут получить господдержку на развитие системы сбыта своей продукции и торговой инфраструктуры. Соответствующие законодательные инициативы подготовили сенаторы.

"Мы предлагаем внести в статью 7 федерального закона "О развитии сельского хозяйства" новую меру государственной поддержки – обеспечение сбыта фермерской продукции и развития инфраструктуры фермерской торговли", - сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных на ежегодном совещании спикера верхней палаты Валентины Матвиенко со статс-секретарями-заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

По его словам, в настоящее время Минсельхоз, Минпромторг вместе с ведущими федеральными сетями – Х5 и "Магнитом" реализуют пилотные проекты по налаживанию системы сбыта фермерской продукции. "В сетях появились "фермерские уголки", сейчас смотрим, как могут работать региональные агрегаторы, которые будут закупать у фермеров продукцию", - сказал он.

Статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов сообщил, что Минсельхоз поддерживает предложение о внесении в законодательство изменений по господдержке фермерской торговли.

"Если мы три составляющие торговли будем использовать – сети, рынки и ярмарки, то, думаю, фермерская продукция будет везде представлена", - сказал он, сообщив, что в регионах распространяется опыт Воронежской области по созданию рынков, которые управляются сельхозкооперативами.

"Изменения в законодательство надо готовить. Но ни с Минсельхоза, ни с Минпромторга не снимается задача по созданию условий для развития торговли. Эксперимент экспериментом, но мы потом дальше пойдем. Это ответственность двух министерств", - подчеркнула Матвиенко.