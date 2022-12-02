Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Российские фермеры могут получить поддержку на развитие торговой инфраструктуры

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Фермеры РФ могут получить господдержку на развитие системы сбыта своей продукции и торговой инфраструктуры. Соответствующие законодательные инициативы подготовили сенаторы.

"Мы предлагаем внести в статью 7 федерального закона "О развитии сельского хозяйства" новую меру государственной поддержки – обеспечение сбыта фермерской продукции и развития инфраструктуры фермерской торговли", - сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных на ежегодном совещании спикера верхней палаты Валентины Матвиенко со статс-секретарями-заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

По его словам, в настоящее время Минсельхоз, Минпромторг вместе с ведущими федеральными сетями – Х5 и "Магнитом" реализуют пилотные проекты по налаживанию системы сбыта фермерской продукции. "В сетях появились "фермерские уголки", сейчас смотрим, как могут работать региональные агрегаторы, которые будут закупать у фермеров продукцию", - сказал он.

Статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов сообщил, что Минсельхоз поддерживает предложение о внесении в законодательство изменений по господдержке фермерской торговли.

"Если мы три составляющие торговли будем использовать – сети, рынки и ярмарки, то, думаю, фермерская продукция будет везде представлена", - сказал он, сообщив, что в регионах распространяется опыт Воронежской области по созданию рынков, которые управляются сельхозкооперативами.

"Изменения в законодательство надо готовить. Но ни с Минсельхоза, ни с Минпромторга не снимается задача по созданию условий для развития торговли. Эксперимент экспериментом, но мы потом дальше пойдем. Это ответственность двух министерств", - подчеркнула Матвиенко.

Минсельхоз Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил Шольцу, что удары по целям на Украине стали вынужденной реакцией

Новак назвал театром абсурда информацию о запросе Польше на прокачку нефти РФ в 2023 г.

Новак назвал театром абсурда информацию о запросе Польше на прокачку нефти РФ в 2023 г.

Эдвард Сноуден получил российский паспорт

Эдвард Сноуден получил российский паспорт

Кремль отверг выдвинутые Байденом условия для переговоров с РФ

Кремль отверг выдвинутые Байденом условия для переговоров с РФ

Обвинение запросило 7,5 лет колонии для основателя Petropavlovsk Масловского

МиГ-31 разбился в Приморье

Глава "АЛРОСА" Сергей Иванов покинет компанию

Правительство утвердило директиву о назначении Волкова главой "Почты России"

Правительство вдвое сократило минимальное количество получателей IT-ипотеки

Правительство вдвое сократило минимальное количество получателей IT-ипотеки

Что произошло за день: четверг, 1 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });