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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

РФ планирует усилить безопасность своих загранучреждений

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ совместно с другими ведомствами разработал и представил на утверждение президенту России проект указа об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих безопасность российских загранучреждений, заявил в пятницу статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"К сожалению, никуда не уходят и традиционные вызовы безопасности наших загранучреждений", - сказал Иванов на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

В частности, замминистра упомянул теракт в Кабуле в сентябре этого года, в результате которого погибли два сотрудника российской дипмиссии.

В этой связи, по словам Иванова, "совместно с ведомствами разработана и представлена на утверждение главе государства новая программа мероприятий".

"Подготовлен указ президента об увеличении числа сотрудников, обеспечивающих физическую защиту (российских загранучреждений - ИФ)", - отметил он.

Иванов также сообщил, что "завершается работа по разработке первого в истории документа стратегического планирования - концепции по обеспечению безопасности представительств Российской Федерации за рубежом".

МИД РФ
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