В Минфине заявили, что решение по судьбе программы льготной ипотеки еще не принято

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Судьба программы льготной ипотеки обсуждается в правительстве, окончательное решение еще не принято, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Нет, не принято, обсуждается в правительстве", - заявил Моисеев.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможно ли продление госпрограммы, он сказал: "Если вы спрашиваете мое мнение, я считаю, что нет. Принято ли окончательное решение? Нет, не принято".

В ноябре Моисеев говорил, что Минфин не видит необходимости в продлении программы. "Мы исходим из того, что эта программа будет закончена 31 декабря", - говорил он.

Мнения о необходимости сворачивания программы придерживается и ЦБ.

"Как антикризисная мера эта программа сработала, в этих целях в ней потребности нет, поэтому сохранять ее в неизменном виде потребности тоже нет. На рынке есть определенные дисбалансы, в том числе возникшие из-за этой ипотеки, поэтому ситуация требует определенной коррекции. Какими инструментами, это отдельный вопрос", - заявила в четверг на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Что будет, если эту ипотеку отменить? Мы сейчас проводим опрос банков, он еще не завершен, поэтому сейчас преждевременно комментировать, потому что мы не получили результаты и не проанализировали их", - добавила она.

По мнению директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, в 2023 году спрос может перераспределиться в другие ипотечные программы.

"Всегда, и на практике это было, когда корректировались или заканчивались программы, спрос перераспределяется в другие каналы. Это и семейная ипотека", - указал он.

Он заявил, что сейчас рассматривается вариант расширения программы семейной ипотеки, это более адресный инструмент поддержки.

"Будет распределение в те программы, которые не льготные, и вполне возможно, что рыночные программы станут более привлекательными, потому что у банков будет больше стимула их развивать", - отметила в свою очередь Юдаева.

Льготная программа ипотеки работает с 2019 года. За время ее действия выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,256 трлн рублей.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей.

Программа, срок которой истекал 1 июля 2022 года, была продлена до конца этого года.