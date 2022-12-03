В Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух складов с украинским вооружением

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили два склада с вооружением ВСУ в Харьковской и Запорожской областях.

"В районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Приморское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики (ДНР) поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников", - сказал он.

По данным ведомства, нанесено поражение трем пунктам управления противника в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Святогорск и Константиновка ДНР.

"В районе населенного пункта Каленики Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сказал Конашенков.

Кроме того, как сообщил представитель Минобороны РФ, российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в районе города Селидово ДНР.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - заявил Конашенков.

По его словам, также за сутки средствами противовоздушной обороны сбито 10 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках.

Как рассказал Конашенков, "кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Попасная и Лисичанск (ЛНР), Новопетриковка, Волноваха и Куйбышево (ДНР)".

Представитель Минобороны РФ заявил, что всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожено 336 самолетов, 178 вертолетов, 2 609 беспилотников, 391 зенитный ракетный комплекс, 6 970 танков и других бронемашин.