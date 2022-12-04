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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Путин на следующей неделе проведет совещание с СБ РФ и заседание СПЧ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совета безопасности страны и посетит Бишкек, где примет участие в саммите Евразийского экономического союза, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК).

Также глава государства проведет заседание Совета по правам человека и поздравит в Большом Кремлевском дворце Героев Отечества.

Кроме того, в начале недели Путин примет участие в церемонии награждения победителей конкурса "МыВместе".

Информацию о планах Путина на неделю опубликовал в своем телеграмм-канале автор программы Павел Зарубин.

Владимир Путин
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