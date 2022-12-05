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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Лавров предупредил о резком росте рисков из-за отсутствия стратегического диалога с США

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров заявил, что "замороженное" состояние диалога с США по стратегической стабильности чревато лавинообразным повышением рисков. Он сказал об этом в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению, оно выложено на сайте министерства.

"С сожалением констатируем, что в настоящий момент стратегический диалог России и США, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами и несущих особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, удерживается Вашингтоном в "замороженном" состоянии", - сказал министр.

Он напомнил, что последним осязаемым результатом совместных усилий на этом направлении стала договоренность о продлении ДСНВ на пять лет.

"Понятно, что в отсутствие переговорной работы по поддержанию стратегической стабильности имеющиеся проблемы будут копиться. Это чревато лавинообразным повышением рисков", - подчеркнул Лавров.

"В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями", - продолжил глава МИД. - Вынуждены регулярно посылать наши предупредительные сигналы на этот счёт. Но вместо того, чтобы отнестись к ним серьёзно, на Западе их злонамеренно искажают и обвиняют нас в использовании "риторики угроз"".

Он подтвердил, что "российская сторона твердо привержена логике пониманий, которые были закреплены в совместных документах стран ядерной "пятёрки": "В соответствии с заявлением пяти держав о недопустимости ядерной войны необходимо предотвращать любой вооружённый конфликт между странами, обладающими ядерным оружием. Россия исходит именно из этого".

США МИД Сергей Лавров НАТО
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