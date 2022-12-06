В Думе согласились освободить перевозки в пригородных электричках от НДС до 2035 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект, который продлевает до 31 декабря 2034 года льготную нулевую ставку НДС на услуги по пригородным железнодорожным пассажирским перевозкам.

Документ № 232856-8 был внесен в парламент в ноябре.

Сейчас льготная ставка НДС на эти услуги действует по 31 декабря 2029 года. В пояснительной записке к законопроекту указано, что действующий законодательно установленный срок действия нулевой ставки НДС меньше, чем срок договоров финансового лизинга, заключенных перевозчиками.

"Между тем функционирование пригородного комплекса требует значительных объемов вложений в обновление с учетом выбытия по сроку службы подвижного состава для осуществления пригородных железнодорожных перевозок, а обновление подвижного состава служит драйвером развития пригородного сообщения, способствует росту пассажиропотока, повышению качества предоставляемых услуг", - говорится в записке.