Медведев заявил, что лично ведет свой телеграм-канал

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сам ведет свой телеграм-канал, в котором выступает с резкими высказываниями.

"У вас есть сомнения, что это я делаю? Там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится и скажет: ты что, сбрендил, что ли", - сказал Медведев в ходе встречи с "Молодой гвардией", отвечая на соответствующий вопрос.

Он заметил, что у него, тем не менее, есть помощники.

"Чтобы вызывать реальный интерес, нужно говорить правду. Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, это не оценят", - сказал Медведев.

"Есть профессия, где очень важно уметь говорить так, чтобы тебя не поняли. Это дипломаты. Они большие молодцы. Их для этого учат. Мы их за это очень уважаем. Мы же с вами не дипломатическую беседу ведем, поэтому нужно говорить правду-матку. Тогда тебя будут воспринимать", - добавил он, отвечая на вопрос, как продвигать социальные сети и писать популярные посты в телеграме.