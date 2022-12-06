Интеграция дронов в единое воздушное пространство РФ перенесена с 2030 на 2035 год

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Правительство утвердило новые сроки реализации концепции интеграции беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в единое воздушное пространство РФ.

Первый - организационный - этап концепции, который ранее планировалось завершить до 2023 года, теперь ограничен 2024 годом, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства. На этом этапе, как сообщалось ранее, должны быть упрощены процедуры для организации полетов БЛА, внедрены сервисы для их электронной регистрации и учета, установлены правила подготовки и выполнения полетов. Кроме того, потребуется обновить программы подготовки авиаперсонала.

Крайний срок реализации второго - технологического - этапа перенесен с 2027 на 2030 год. Запланирована разработка технологий по обеспечению безопасности полетов БЛА, создание инфраструктуры связи, систем навигации и наблюдения. При этом, как сообщал глава правительства Михаил Мишустин, электронная компонентная база, программно-аппаратные комплексы и цифровые платформы должны быть преимущественно российской разработки. Параллельно в рамках второго этапа концепции будет проводиться законодательная работа.

Наконец, дедлайн третьего - цифрового - этапа смещен с 2030 на 2035 год. В этот период планируется создать техническую инфраструктуру для обеспечения безопасности полетов БЛА, "внедрить цифровые технологии в части управления полетами беспилотных и пилотируемых воздушных судов в едином пространстве, принять нормативно-правовые акты, которые будут регулировать эту сферу", сообщали ранее в пресс-службе правительства.

Комиссия при президенте РФ поручала создать концепцию интеграции беспилотной и "малой" авиации в единое воздушное пространство РФ в 2017 году. Поручение выполняли Минтранс РФ и подведомственные ему структуры, в том числе ФГУП "Госкорпорация организации воздушного движения в РФ".