Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

В Кремле отметили наличие в России собственных программ по выпуску дронов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет реализовывать собственные программы по созданию беспилотных летательных аппаратов для различных целей, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей, эти программы реализуются", - отметил он, комментируя информацию The Wall Street Journal о том, что Россия и Иран планируют построить на территории России завод по выпуску дронов мощностью производства до 6 тысяч единиц в год.

Он напомнил, что недавно был опубликован перечень поручений президента, связанный с развитием этой сферы.

"Поэтому у нас свои программы развития, и я не знаю, на какие источники в своих сообщениях опиралась упомянутая вами газета", - сказал Песков.

Иран Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле подтвердили, что Путин обсуждал с экс-премьером Израиля Беннетом тему СВО

Депутат Крашенинников выступил против конфискации как вида наказания

Путин выразил готовность помочь Сирии в ликвидации последствий землетрясения

Суд заочно приговорил блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии за фейки про армию

Суд заочно приговорил блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии за фейки про армию

Президент РФ подписал закон о сборе геномной информации у подозреваемых и обвиняемых

Президент РФ подписал закон о сборе геномной информации у подозреваемых и обвиняемых

Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения

"Газпром" откажется от одноразового пластика для своих офисов

"Коммерсантъ" узнал об интересе АФК к покупке калужского завода Volkswagen

Депутаты доработали законопроект об электронных талонах на выезд автотранспорта из РФ

Что произошло за день: воскресенье, 5 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });