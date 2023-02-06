В Кремле отметили наличие в России собственных программ по выпуску дронов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет реализовывать собственные программы по созданию беспилотных летательных аппаратов для различных целей, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей, эти программы реализуются", - отметил он, комментируя информацию The Wall Street Journal о том, что Россия и Иран планируют построить на территории России завод по выпуску дронов мощностью производства до 6 тысяч единиц в год.

Он напомнил, что недавно был опубликован перечень поручений президента, связанный с развитием этой сферы.

"Поэтому у нас свои программы развития, и я не знаю, на какие источники в своих сообщениях опиралась упомянутая вами газета", - сказал Песков.