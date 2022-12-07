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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Принят закон о праве мобилизованных вернуться после службы на прежнее место работы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о преимущественном праве поступления мобилизованного гражданина на работу к прежнему работодателю после окончания военной службы.

"В законодательство вносится норма, согласно которой за мобилизованными сохраняется преимущественное право поступления на работу в ранее занимаемой должности или на другую вакантную должность, соответствующую квалификации работника", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу.

Он отметил, что данная норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Преимущественное право поступления на работу будет действовать в течение трех месяцев после окончания прохождения гражданином военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, либо после окончания действия заключенного контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, говорится в законе.

В случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности граждане должны получить право поступить на другую вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, а при отсутствии указанных должностей или работы - на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, отмечается в законе.

При этом работа по соответствующей должности не должна быть противопоказана указанному лицу по состоянию здоровья.

Работники вахтовым методом

Данный закон также устанавливает, что с 1 марта 2023 года доставка работников, работающих вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно осуществляется за счет средств работодателя.

Кроме того, закон предусматривает, что работодатель может компенсировать сотруднику, работающему вахтовым методом, расходы на оплату стоимости его проезда от места жительства до места нахождения работодателя или пункта сбора.

Госдума
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