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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в торговом доме в Ингушетии

Двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в торговом доме в Ингушетии
Пожар в торговом центре в Ингушетии
Фото: МЧС Республики Игушетия/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Два человека обнаружены живыми под завалами после взрыва газа в торговом доме в ингушской Назрани, третьего ищут.

"По последней информации, два человек спасены, еще один может находиться под завалами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ингушетии в среду.

Разбор завалов продолжается.

В 15:03 в МЧС поступило сообщение о происшествии в Назрани по ул. Муталиева в торговом доме "Таргим". По прибытии было установлено, что в здании произошел взрыв газовоздушной смеси с последующими возгоранием и частичным разрушением здания.

По предварительным данным МЧС, травмы получили четыре человека. Пострадавшие доставлены в республиканскую больницу в Назрани.

Ингушетия Назрань МЧС
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