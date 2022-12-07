Двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в торговом доме в Ингушетии

Пожар в торговом центре в Ингушетии Фото: МЧС Республики Игушетия/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Два человека обнаружены живыми под завалами после взрыва газа в торговом доме в ингушской Назрани, третьего ищут.

"По последней информации, два человек спасены, еще один может находиться под завалами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ингушетии в среду.

Разбор завалов продолжается.

В 15:03 в МЧС поступило сообщение о происшествии в Назрани по ул. Муталиева в торговом доме "Таргим". По прибытии было установлено, что в здании произошел взрыв газовоздушной смеси с последующими возгоранием и частичным разрушением здания.

По предварительным данным МЧС, травмы получили четыре человека. Пострадавшие доставлены в республиканскую больницу в Назрани.