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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Пожарные в ингушской Назрани ликвидировали возгорание в торговом доме

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре "Таргим" в Назрани (Ингушетия) полностью потушен, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

"Пожар в торговом доме ликвидирован, все силы брошены на разбор завалов здания, где может находиться один из пострадавших", - сказал собеседник агентства.

В 15:03 в МЧС поступило сообщение о происшествии в Назрани по ул. Муталиева в торговом доме "Таргим". По прибытии было установлено, что в здании произошел взрыв газовоздушной смеси с последующими возгоранием и частичным разрушением здания.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Позже в МЧС сообщили о том, что два человека были обнаружены живыми под завалами, третьего ищут.

Ингушетия Назрань
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