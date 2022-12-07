Пожар произошел в коксохимическом цехе Магнитогорского металлургического комбината

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание в галерее коксохимического цеха ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) тушат в Челябинской области, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение в экстренные службы поступило в 14:17 (по Москве).

"По прибытии подразделений происходит горение транспортерной ленты, площадь пожара 200 погонных метров. Пострадавших нет", - отметил собеседник агентства.

На месте работают от МЧС 9 единиц техники и 33 человека личного состава.

По данным пресс-службы ведомства, "пожар локализован на площади 200 кв. метров, открытое горение ликвидировано в 16:15 (по Москве)".

В свою очередь в пресс-службе ММК агентству уточнили, что пожар произошел в галерее транспортеров коксового цеха.

"Площадь 200 кв. м. Пострадавших нет, причины и ущерб устанавливаются, на производственный процесс пожар не повлиял", - прокомментировали в пресс-службе.