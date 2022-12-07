Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Пожар произошел в коксохимическом цехе Магнитогорского металлургического комбината

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание в галерее коксохимического цеха ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) тушат в Челябинской области, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение в экстренные службы поступило в 14:17 (по Москве).

"По прибытии подразделений происходит горение транспортерной ленты, площадь пожара 200 погонных метров. Пострадавших нет", - отметил собеседник агентства.

На месте работают от МЧС 9 единиц техники и 33 человека личного состава.

По данным пресс-службы ведомства, "пожар локализован на площади 200 кв. метров, открытое горение ликвидировано в 16:15 (по Москве)".

В свою очередь в пресс-службе ММК агентству уточнили, что пожар произошел в галерее транспортеров коксового цеха.

"Площадь 200 кв. м. Пострадавших нет, причины и ущерб устанавливаются, на производственный процесс пожар не повлиял", - прокомментировали в пресс-службе.

Магнитогорский металлургический комбинат ММК Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия приостанавливает уплату взносов в ПАЧЭС

Двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в торговом доме в Ингушетии

Двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в торговом доме в Ингушетии

Начался ремонт левой стороны автомобильной части Крымского моста

Путин обсудит с членами СПЧ проблему протезирования раненных во время СВО

МРОТ с 1 января вырастет на 6,3% и составит 16 242 рубля

ЦБ готов разрешить майнерам продавать криптовалюту только на иностранных биржах

ЦБ готов разрешить майнерам продавать криптовалюту только на иностранных биржах

Морской экспорт российского угля в октябре вернулся к историческим максимумам

Задержан мужчина, обстрелявший полицейских в ростовском Новошахтинске

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 15 декабря

Китайская таможня сообщила о росте товарооборота с Россией на 32%

Китайская таможня сообщила о росте товарооборота с Россией на 32%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });