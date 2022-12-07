Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Туроператорам до конца года могут вернуть 3,5 млрд руб. за вывоз туристов после 24 февраля

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассчитывает до конца года выделить туроператорам компенсации на 3,5 млрд рублей за вывоз туристов, застрявших за рубежом после 24 февраля, сообщил в среду глава ведомства Максим Решетников.

"Планируем закрыть вопрос с компенсациями за вывоз туристов из стран Запада после введения ограничений на полеты. У нас проект распоряжения о выделении 3,5 млрд рублей на выплаты туроператорам внесен уже на рассмотрение правительства. Одновременно с этим сами заявки от туроператоров до конца недели собирает Ростуризм", - сказал он на расширенном заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

По словам министра, это позволит сохранить рынок услуг и сами компании.

"Завершить проверку документов и распределить финансирование рассчитываем до конца этого года с тем, чтобы вот эти хвосты были закрыты, и с тем, чтобы мы вошли в новый год, урегулировав все обязательства перед туроператорами", - добавил он.

В мае правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым на возмещение затрат по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов будет выделено 6 млрд рублей.

Ростуризм ранее сообщал, что субсидии позволят компенсировать часть расходов туроператоров, которые организовали возвращение домой из-за рубежа не менее 50 тыс. туристов в условиях, когда самостоятельное возвращение было невозможным или очень затруднительным. Туркомпаниям пришлось за свой счет отправлять за туристами пустые самолеты и продлевать им проживание в гостиницах.

Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Замгендиректора авиакомпании Минобороны арестован по делу о получении 2 млн руб. взятки

Школьников будут переводить на "удаленку" при отсутствии 20% учащихся из-за гриппа

Что произошло за день: среда, 7 декабря

Путин поручил разобраться в ситуации с хранением молдавского газа на Украине

Путин поручил разобраться в ситуации с хранением молдавского газа на Украине

Путин назвал нарушением прав человека 5-летнее ожидание результатов следствия в СИЗО

Toyota уволила основную часть сотрудников российского автозавода

Toyota уволила основную часть сотрудников российского автозавода

Путин заявил, что ядерная угроза нарастает, но РФ не применит ядерное оружие первой

Путин заявил, что ядерная угроза нарастает, но РФ не применит ядерное оружие первой
Военная операция на Украине

Путин заявил, что СВО может стать длительным процессом

Путин заявил, что СВО может стать длительным процессом
Дело журналиста Ивана Сафронова

Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Сафронову за госизмену

Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Сафронову за госизмену

Президент РФ пообещал разобраться с проблемами с экипировкой военных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });