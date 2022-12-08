Мобилизованным в декабре дважды выплатят денежное довольствие

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Мобилизованные граждане в декабре текущего года получат денежное довольствие дважды, сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в четверг.

"В декабре 2022 года мобилизованным военнослужащим будет выплачено денежное довольствие дважды - за ноябрь в установленные сроки (с 10 по 20 декабря) и за декабрь - до 25 декабря", - сказала Шевцова на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Она напомнила, что для повышения социальной защиты мобилизованных военнослужащих был подготовлен и президентом РФ 2 ноября подписан указ "об установлении военнослужащим ежемесячной социальной выплаты в размере 172 тысяч рублей на воинских должностях курсантов и 158 тысяч рублей на воинских должностях за календарный месяц".

Эти меры, сказала Шевцова, позволили "реализовать решения президента, чтобы выплачивать денежное довольствие не менее 195 тысяч рублей".

"То есть, это дополнительная социальная выплата. Она налогом не облагается и с учетом должности и звания позволяет по самой низшей воинской должности выплачивать не менее 195 тысяч рублей. Социальная выплата производится одновременно с выплатой денежного довольствия в установленные у нас законодательные сроки - с 10 по 20 число текущего месяца за истекший", - уточнила Шевцова.

Она также напомнила, что был осуществлен призыв на военную службу по мобилизации 300 тысяч граждан РФ.

"Указом установлено, что граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Это означает, что социальные гарантии, установленные военнослужащим, в полном объёме распространяются на граждан, призванных на военную службу по мобилизации", - сказала Шевцова.

"Так, - продолжила она, - обеспечение их денежным довольствием осуществляется по нормам и в порядке, предусмотренном для военнослужащих по контракту. Вместе с тем, учитывая особенности службы мобилизованных военнослужащих (начало службы 21 сентября) в ряде случаев требуется дополнительная регламентация отдельных видов гарантий, компенсаций, иных выплат".

С учётом того, также отметила Шевцова, "что отдельные виды выплат военнослужащим по контракту устанавливаются в зависимости от проведения испытаний, проверок в течение определённого периода службы (например, надбавка за уровень физической подготовки - 100% к окладу или надбавка за классную квалификацию) Минобороны России для всех мобилизованных была установлена надбавка в 60%".

"То есть, она компенсировала все вот эти надбавки, которые нужно, что называется, в процессе испытания заслужить. Но, с учётом того, что времени на это нет, мы в инициативном порядке сделали приказ министра и ввели 60-процентную надбавку по воинской должности, которая компенсировала все вышеуказанные надбавки", - пояснила она.

Шевцова выступила на заседании при обсуждении вопроса "Обеспечение защиты трудовых прав мобилизованных граждан, их пенсионного обеспечения и доступности мер социальной поддержки для членов семей".