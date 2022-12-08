Песков назвал европейским мейнстримом решение Time признать Зеленского "человеком года"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Решение журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского "человеком года" говорит о том, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит антироссийский характер.

"В данном случае мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтело-русофобский характер", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле воспринимают такое решение журнала.

Он отметил, что у журнала Time есть свои критерии, "с ними можно соглашаться или не соглашаться, это редакционная линия издания".

Накануне журнал Time признал человеком 2022 года Владимира Зеленского и "дух Украины".