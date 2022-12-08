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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Правительство продлило до 2030 года программу "Дальневосточная ипотека"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлевает действие программы "Дальневосточная ипотека" до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство продлевает "Дальневосточную ипотеку" до конца 2030 года, такое поручение дал президент в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, подчеркнув эффективность и востребованность этой программы", - сказал Мишустин на заседании кабинета министров в четверг.

Он отметил, что программа действует уже три года и за это время выдано свыше 55 тыс. кредитов на приобретение жилья по льготной ставке - 2%. Летом программа была расширена, теперь ею могут воспользоваться не только молодые семьи - участники "Дальневосточного гектара" и региональных программ трудовой мобильности, но и медицинские работники, педагоги вне зависимости от возраста и семейного положения, если они заняты не менее пяти лет по специальности в субъектах округа.

"На реализацию программы в бюджете на ближайшие три года предусмотрено порядка 70 млрд рублей, из них 20 млрд - на следующий год", - сообщил премьер.

Михаил Мишустин
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