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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Новым проектам по добыче олова на Дальнем Востоке предоставят вычет по НДПИ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года предоставляет налоговый вычет по НДПИ проектам по добыче олова в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), при этом нововведение коснется только новых проектов.

Группа сенаторов и депутат Галина Данчикова внесли законопроект № 249349-8 в палату на прошлой неделе.

Профильный комитет предлагает рассмотреть вопрос о распространении вычета иные территории, убрать планку по степени выработанности.

С 1 января 2013 года применяется нулевая ставка НДПИ при добыче кондиционных руд олова на территории ДФО, льготная ставка действует до 31 декабря 2022 года включительно. Затем проекты (за исключением новых проектов в рамках СЗПК, для них действует отдельная льгота) будут облагаться по ставке 8% умноженной на рентный коэффициент (Крента) в размере 3,5, то есть ставка может составить 28%.

Одобренный в первом чтении законопроект прописывает случаи, при которых компания может претендовать на вычет. Так, в течение всего налогового периода налогоплательщик, добывающий олово в ДВО, не должен являться резидентом особой экономической зоны любого типа, резидентом Арктической зоны, участником РИПа, СЗПК и СПИК. При этом налогоплательщик сам либо через взаимозависимых лиц добывает олово на месторождениях со степенью выработанности менее 1% (то есть новые проекты).

Законопроект устанавливает, что с 1 января 2023 года к налоговому вычету можно будет предоставить расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, а также расходы на доведение таких объектов до состояния, пригодного к использованию. Объекты должны относиться к горнодобывающему оборудованию, горной технике, быть объектами дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур, либо относится к производственным мощностям, используемым для переработки (обогащения, технологического передела) олова.

Уточняется, что с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года размер налогового вычета будет покрывать все расходы на приобретение основных средства, а с 1 января 2028 года вычет не может превышать величину, определяемую как разница между суммой налога, исчисленной с применением ставки в 28% (Крента 3,5) и ставки в 8% (Крента 1).

Вычет не будет действовать в налоговый период (месяц для НДПИ), когда цена на олово на мировых рынках превысит 2 818 рублей за кг или 2 818 тысяч рублей за тонну ($45 673 за тонну). Цена на олово на Лондонской бирже металлов на 1 декабря 2022 года составляла $23 331 за тонну.

Комитет Госдумы по бюджету в отзыве на законопроект обратил внимание, что добыча кондиционных руд олова не ограничивается территорией ДФО, в связи с чем комитет предлагает рассмотреть целесообразность распространения данного механизма на иные территории добычи кондиционных руд олова. "Кроме того, дополнительному обоснованию подлежит также установление ограничения в степени выработанности запасов на уровне менее 1%", - говорится в заключении.

Ведущей российской оловодобывающей компанией является "Русолово", входящее в холдинг "Селигдар". Ключевой проект развития компании - месторождение Пыркакайские штокверки на Чукотке.

Русолово Селиград Чукотка Госдума ДФО Арктика
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