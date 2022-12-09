Путин пригласил лидеров СНГ в Петербург на предновогоднюю неформальную встречу

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет в Санкт-Петербурге до Нового года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вне рамок нашей сегодняшней работы хочу напомнить, что мы вас ждем на согласованной предновогодней неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического Совета.

Неформальные саммиты СНГ, которые президент РФ собирает в конце года, уже стали традицией.