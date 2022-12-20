Неформальный саммит СНГ пройдет в Петербурге 26-27 декабря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Неформальная встреча глав государств СНГ состоится на следующей неделе в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Не проходит и месяца, чтобы главы наших государств не встречались, не взаимодействовали. Только что прошла встреча в Минске очень важная. А на следующей неделе также не менее важная встреча неформальная глав государств СНГ в Санкт-Петербурге", - сказал Лебедев на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества, проходящем в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.

"По приглашению президента Российской Федерации 26-27 декабря эта встреча состоится. И мы надеемся, что она тоже придаст дополнительные импульсы укреплению нашего сотрудничества", - отметил исполнительный секретарь СНГ.