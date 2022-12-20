Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Неформальный саммит СНГ пройдет в Петербурге 26-27 декабря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Неформальная встреча глав государств СНГ состоится на следующей неделе в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Не проходит и месяца, чтобы главы наших государств не встречались, не взаимодействовали. Только что прошла встреча в Минске очень важная. А на следующей неделе также не менее важная встреча неформальная глав государств СНГ в Санкт-Петербурге", - сказал Лебедев на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества, проходящем в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.

"По приглашению президента Российской Федерации 26-27 декабря эта встреча состоится. И мы надеемся, что она тоже придаст дополнительные импульсы укреплению нашего сотрудничества", - отметил исполнительный секретарь СНГ.

Петербург СНГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Законопроект о запрете "удаленки" внесут в правительство через несколько дней

Глава Минцифры сообщил, что порядка 100 тыс. айтишников покинули РФ в этом году

Глава Минцифры сообщил, что порядка 100 тыс. айтишников покинули РФ в этом году

Госдума приняла во II чтении поправки в проект закона о биометрии

Госдума приняла во II чтении поправки в проект закона о биометрии

Свиной грипп выявлен почти во всех регионах России

МВД РФ объявило в розыск галериста Марата Гельмана

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

Путин заявил, что работа органов безопасности РФ должна быть усилена на фоне новых рисков

Лукашенко заявил о постановке на дежурство переданных РФ комплексов С-400 и "Искандер"

Глава Минэнерго рассказал о возможном ответе РФ на введение потолка цен на газ

Глава Минэнерго рассказал о возможном ответе РФ на введение потолка цен на газ

Что произошло за день: понедельник, 19 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });