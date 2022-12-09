Путин предложил задуматься об обезоруживающем ядерном ударе

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не исключает, что Москва может перенять у США наработки по концепции нанесения обезоруживающего ядерного удара.

"Если уж и говорить об этом обезоруживающего ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения своей безопасности", - сказал Путин в пятницу на брифинге по итогам визита в Бишкек.

"Просто думаем над этим, никто же не стесняется, когда говорит об этом вслух в предыдущие времена и годы", - добавил он.