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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Путин предложил задуматься об обезоруживающем ядерном ударе

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не исключает, что Москва может перенять у США наработки по концепции нанесения обезоруживающего ядерного удара.

"Если уж и говорить об этом обезоруживающего ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения своей безопасности", - сказал Путин в пятницу на брифинге по итогам визита в Бишкек.

"Просто думаем над этим, никто же не стесняется, когда говорит об этом вслух в предыдущие времена и годы", - добавил он.

Владимир Путин США
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