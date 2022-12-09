Правительство обсуждает модификацию и изменение условий программы льготной ипотеки

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает различные сценарии модификации льготной ипотеки, в ближайшее время определится с форматом стимулирования жилищного строительства, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Мы говорим не о сворачивании программы, а о ее модификации. Программа льготной ипотеки - это одна из пяти льготных программ, которые сегодня существуют. Льготная ипотека принималась в момент так называемого антикризисного реагирования. Сегодня программа требует модификации, и мы рассматриваем различные сценарии модификации этого инструмента. Сейчас в правительстве они как раз разрабатываются", - сказал министр.

"Предложения включают в себя стимулирование продолжения программы льготной ипотеки в тех регионах, где требуется государственная поддержка развития ипотечного строительства. Если мы посмотрим, в крупных городах строительство развивается и без льготных программ, потому что спрос на жилье есть. Также рассматриваем вопрос об изменении условий льготной ипотеки", - добавил Силуанов.

В ближайшее время правительство определится с форматом стимулирования ипотечных программ, в том числе по льготной ипотеке, указал министр.

Льготная программа ипотеки работает с 2019 года. За время ее действия выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,256 трлн рублей. Всего кредитным и иным организациям, предоставляющим льготные кредиты, выплачены возмещения на сумму 59,4 млрд рублей, из них в 2021 году - 23,3 млрд рублей.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей.

Правительство вслед за резким ростом ключевой ставки до 20% в марте повысило ставку в рамках программы льготной ипотеки - с 7% до 12%. После того, как ЦБ начал снижать ключевую ставку, была снижена и ставка по льготной ипотеке, до 9%. Кроме того, программа, срок которой истекал 1 июля 2022 года, была продлена до конца этого года. В июне президент РФ Владимир Путин предложил ещё раз снизить ставку по программе льготной ипотеки - с 9% до 7%.

Мнения о необходимости сворачивания программы придерживается ЦБ. "Как антикризисная мера эта программа сработала, в этих целях в ней потребности нет, поэтому сохранять ее в неизменном виде потребности тоже нет. На рынке есть определенные дисбалансы, в том числе возникшие из-за этой ипотеки, поэтому ситуация требует определенной коррекции. Какими инструментами, это отдельный вопрос", - заявила в начале декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, добавив, что регулятор проводит опрос банков, посвященный последствиям сворачивания льготной программы.