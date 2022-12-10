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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:45

Полторы сотни домов остались без тепла из-за аварии в новосибирском Искитиме

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Отключение теплоснабжения из-за аварии произошло в городе Искитиме в Новосибирской области в субботу, организована проверка, сообщает прокуратура региона.

"Установлено, что в результате аварии на сетях теплоснабжения 10 декабря 2022 года без тепла остались многоквартирные дома и социальные объекты, расположенные в микрорайонах Подгорный и Южный города Искитима", - говорится в сообщении.

Под отключение попали 120 многоквартирных, 37 индивидуальных жилых домов, а также три школы, пять детских садов, три поликлиники, расположенные в этих микрорайонах.

Ведутся работы по устранению аварии. Производится замена участка сети теплоснабжения, подача теплоснабжения частично возобновлена.

Температура воздуха в Искитиме в настоящее время - 19 градусов ниже нуля.

Новосибирская область Искитим
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