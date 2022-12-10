Минобороны РФ сообщило о наступлении на донецком и красно-лиманском направлениях

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска наступают на донецком и красно-лиманском направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"На красно-лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи. Огнем артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, "уничтожено до 60 украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля".

"На донецком направлении российские подразделения, продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов", - сообщил Конашенков.

Он сообщил, что "на купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа".

"За стуки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа", - сказал Конашенков.

По его словам, на южно-донецком направлении сорваны атаки подразделений вооружённых сил Украины на позиции российских войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко ДНР.

"Огнём артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи. Кроме того, в районе населенного пункта Владимировка уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа", - сообщил Конашенков.

Российские военные за сутки нанесли удары по шести пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка, Берестовое Харьковской области, Невское ЛНР, Бахмутское и Клещиевка ДНР", - сказал он.

По словам представителя министерства, также поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 197 районах.

"В районе населенного пункта Торское (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. В районе населенного пункта Северск (ДНР) на огневой позиции уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", - сказал Конашенков.

Он заявил, что средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено четыре украинских беспилотника над территорией ДНР, а также сбито 10 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха" в Запорожской области.