Правительство РФ утвердило правила для единовременных выплат контрактникам

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ.

Соответствующий документ от 9 декабря 2022 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.", - отмечается в нем.

В правилах указано, что для получения единовременной денежной выплаты военнослужащий подает рапорт командиру воинской части, начальнику (руководителю) организации ВС РФ.

"Командир воинской части организует подготовку и издание приказа об осуществлении единовременной денежной выплаты военнослужащему в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления рапорта военнослужащего на ее выплату", - говорится в документе.

В нем поясняется, что осуществление единовременной денежной выплаты военнослужащим производится финансово-экономическими органами министерства обороны РФ, в которых военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием, не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа соответствующего командира воинской части.

3 ноября сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ, в размере 195 тысяч рублей.

Правительству РФ было поручено определить порядок осуществления единовременной денежной выплаты, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.