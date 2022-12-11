Anadolu сообщило о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Турции Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, передает в воскресенье агентство Anadolu.

В частности, среди тем разговора были зерновой коридор и борьба с терроризмом. Эрдоган заявил Путину о том, что стороны "могли бы начать работать над экспортом различных продуктов питания через зерновой коридор", отмечает агентство.

Также Эрдоган вновь заявил о необходимости "очистить границу Турции с Сирией от террористов "Рабочей партии Курдистана" не менее чем на 30 км".