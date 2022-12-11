Электроснабжение нарушено в пяти населенных пунктах Кабардино-Балкарии из-за погодных условий

Усиленная группа энергетиков устраняет последствия обледенения проводов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Обледенение проводов привело к нарушению электроснабжения в пяти населенных пунктах Зольского муниципального района Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба МЧС республики в воскресенье.

"По состоянию на 21:30 по Москве 11 декабря (...) без электроснабжения остаются 2 населенных пункта Зольского муниципального района (Приречное, Камлюково). Также частично без электроснабжения остаются 3 населенных пункта (Малка, Белокаменское, Залукокаже). Всего более 8 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте продолжает работать усиленная группа энергетиков, включая 173 человека и 62 единицы техники.

В пресс-службе добавили также, что на территории республики действует неблагоприятный прогноз по гололедо-изморозевым явлениям.