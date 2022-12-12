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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:08

В московских аэропортах задерживается вылет более 30 рейсов из-за непогоды

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Московских аэропортах задержан 31 авиарейс - по данным сервиса "Яндекс. Расписание" на 07:30 (по Москве), вылеты задерживаются на фоне дождя и снегопада - в Москве в выходные был сильный снегопад, который сменился сильным дождем.

В аэропорту "Домодедово" задержано 14 рейсов - в Калининград, Минеральные Воды, Наманган, Ташкент, Астрахань, Владикавказ, Махачкалу, Гюмри и Грозный.

В аэропорту "Внуково" отложен вылет шести рейсов - в Адану, Дубай, Стамбул и Казань.

Из аэропорта "Шереметьево" отложен вылет 11 рейсов в Минеральные Воды, Ташкент, Ставрополь, Владикавказ, Астрахань, Хургаду, Чебоксары и Сочи.

Ранее метеобюро Москвы сообщало, что за неполные двое суток в городе выпало более половины месячной нормы осадков, которая насчитывает 56 мм. По информации метеобюро, температура воздуха в Москве ранним утром в понедельник составила плюс 2,8 градуса, дождь продолжится.

Москва Домодедово Внуково
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