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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на сложные погодные условия

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты столичного авиаузла работают в штатном режиме, сообщила представитель Росавиации журналистам.

"За прошедшую ночь в аэропортах Москвы длительных задержек рейсов, более двух часов, зафиксировано семь. В целом имеются незначительные задержки вылетов рейсов, связанные со сложными погодными условиями в регионе. Это обусловлено увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега", - сказала она.

Пассажирам рекомендовано прибывать в аэропорты на вылетающие из Москвы рейсы заблаговременно, отметили в Росавиации.

Росавиация Москва
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