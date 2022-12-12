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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Два бизнесмена арестованы по делу обвиняемого в коррупции генерала ФТС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал двух предпринимателей, являющихся фигурантами уголовного дела в отношении начальника управления по противодействию коррупции ФТС России, генерала Дмитрия Мурышова, обвиняемого в получении взяток.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении директора ООО "Вектор Фрахт" Нестеренко Дмитрия Борисовича и советника ООО "Агроменеджмент" Окорокова Ильи Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 февраля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Нестеренко обвиняется в попытке посредничества в особо крупном взяточничестве ( ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ). Окорокову предъявлено обвинение в посредничестве и попытке посредничества в особо крупном взяточничестве (ч.4 ст.291.1 и ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Ранее до 8 февраля суд отправил в СИЗО генерала ФТС Мурышова, которому инкриминируется два эпизода ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), а также покушение на получение особо крупной взятки (ч.3 ст.30, ч.6 ст.290).

По данным источника "Интерфакса", против Мурышова дали показания несколько человек, обвинив его в коррупции на миллионы рублей.

Как считают следователи, Мурышов осуществлял "общее покровительство, выраженное в содействии в перемещении товаров через таможенную границу".

Точную сумму, отметил собеседник агентства, следствию еще предстоит установить в ходе расследования. Также он не исключил появления в деле других эпизодов.

Генерал был задержан сотрудниками спецслужбы 8 декабря. Подробности уголовного дела пока не неизвестны.

ФТС Дмитрий Мурышов Москва Басманный суд
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