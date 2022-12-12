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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

На Горьковской железной дороге задерживаются шесть пассажирских поездов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На Горьковской железной дороге шесть пассажирских поездов из-за непогоды следуют с задержкой от 1 до 5 часов, сообщает сайт ГЖД.

Несколько составов дальнего и пригородного следования были задержаны на участке Арзамас-Канаш 10 и 11 декабря по техническим причинам, уточнили на предприятии.

"В настоящее время на Горьковской железной дороге с задержкой 5 часов следует поезд №51 сообщением Ижевск - Нижний Новгород, свыше 4 часов - поезд №15 сообщением Челябинск-Москва, свыше 3 часов Москва - Улан-Удэ, свыше 2 часов - поезд №71 сообщением Чебоксары-Москва", - говорится в сообщении.

С задержкой свыше 1 часа следуют поезда №112 сообщением Москва - Круглое Поле и №6723 сообщением Нижний Новгород - Казань.

Арзамас Канаш ГЖД РЖД
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